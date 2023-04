Gemeente gaat opnieuw straatverlichting in 15 straten vernieuwen met LED-lampen

NET OPEN. Handi (27) deelt zijn liefde voor de Mexicaanse keuken in Sombrero: “Hier in Tienen zijn nog heel wat mogelijkhe­den”

De Leuvensestraat in Tienen telt er een handelszaak bij. Of eentje minder qua leegstand, want de leegstaande panden zijn niet meer op één hand te tellen in de voorname winkelstraat. Maar net dat maakte het voor Dendermondenaar Handi (27) mogelijk om zijn droom waar te maken. “Lekker vers eten aan een zeer betaalbare prijs, daar gaan we voor.”