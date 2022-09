Gemeente gaat minder dure stroom via energiedelen aanbieden aan inwoners

“Door de enorme impact van de huidige energieprijzen op de gemeentefinanciën beslisten we om nog dit jaar in een eerste fase versneld 680 zonnepanelen te plaatsen op meerdere gemeentelijke gebouwen om ons gemeentelijk elektriciteitsverbruik zo snel mogelijk energieneutraal te maken”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “In ons beleidsplan 2019-2025 werkten we al een energieplan uit om op de daken van de loodsen en de toekomstige gebouwen van het nieuw zorgpark in het gemeentelijk domein zonnepanelen te plaatsen. De praktische uitvoering van dit plan was namelijk niet mogelijk zonder aangepaste wetgeving. Maar sinds kort maakt het nieuw decreet voor energiedelen het eindelijk mogelijk dat vanaf juli 2022 gemeenten aan zonnedelen kunnen gaan doen en vanaf 2023 hiervoor een energiegemeenschap kunnen oprichten. Door een grondige voorbereiding van dit dossier zijn we alweer één van de eerste Vlaamse gemeenten met een uitgewerkt energiedelenproject. Na de plaatsing van 680 zonnepanelen in fase 1 die enkel dienen voor het elektriciteitsverbruik van de gemeente zelf gaan we vanaf 2023 in een tweede fase op het gemeentelijk domein ruim 5.000 zonnepanelen kunnen plaatsen op de daken van de gemeentelijke loodsen en gebouwen van het toekomstig zorgpark. Al deze zonnepanelen zorgen in totaal voor een gemeentelijke productie van groene elektriciteit van ruim 1.100.000 kilowattuur (kWh) wat overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van maar liefst 500 gezinnen. En de opgewekte energie uit deze zonnepanelen kunnen we dan via energiedelen gaan aanbieden aan onze inwoners. Energiedelen is namelijk een nieuw systeem waarmee stroom die men met zonnepanelen opwekt en zelf niet verbruikt op dat moment, kan doorverkopen aan anderen. Simpel gezegd, je doet aan zonnedelen door mensen die zelf geen zonnepanelen aan kunnen schaffen jouw stroomoverschot aan te bieden. Zo word de gemeente dus een soort groenestroomleverancier van minder dure elektriciteit. Maar pas in 2023 kunnen we als gemeente gebruik gaan maken van dit nieuw systeem van energiedeling, dat nog wat verder gaat dan louter zonnepanelen delen. Vanaf dan wordt het mogelijk om als inwoner aan te sluiten in onze zogenaamde gemeentelijke energiegemeenschap. De investeringskost wordt dan gespreid onder alle deelnemers van de energiegemeenschap en de baten worden verdeeld. Als gemeentebestuur zijn we intussen klaar met de haalbaarheidsstudie waarvoor we ook het energiebedrijf Enbro onder de arm namen. De komende periode wordt alles verder praktisch uitgewerkt om er mee van start te kunnen gaan in 2023 vanaf de nieuwe Vlaamse regelgeving het toelaat. Terwijl men in Brussel maar blijft palaveren over oplossingen voor de huidige energiecrisis, nemen we in Glabbeek als Dorpspartijbestuur zelf initiatieven binnen onze beperkte gemeentelijke bevoegdheden om ook onze inwoners te helpen om hun energiefactuur te laten dalen. En dit zonnepanelenproject is bovendien ook zeer milieuvriendelijk waarmee we als gemeente onze CO2 uitstoot met maar liefst 1.000.000 kg per jaar zullen laten dalen.”