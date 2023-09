Gemeente en sociale huisvestingsmaatschappij Kanvaz organiseerden inspraakvergadering voor sociaal woonproject de bibliotheek Kapellen

Van assisen­zaak over influencer tot gruwelijke moord op drie missiona­ris­sen in Guatemala: deze zaken staan op de agenda in de Brusselse en Leuvense rechtban­ken

De rechtbanken van Leuven en Brussel zullen zich in het najaar over verschillende hete hangijzers buigen. Moet die immens populaire influencer naar de gevangenis omdat ze moedwillig haar volgers oplichtte? En wanneer verschijnt ze voor het hof van assisen voor het doden van haar eigen kind? De grootste rechtszaak ooit in ons land vindt ondertussen plaats in de Justitia-site in Haren. Maar liefst 129 beklaagden moeten er zich verantwoorden in het een enorm drugsdossier. Wij lijsten de meest opmerkelijke zaken op die er komend gerechtelijk jaar op de agenda staan.