Gemeente brengt opvangplaatsen voor oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne in gereedheid

De kerkparochie stelt ook het gelijkvloers van de pastorij van Glabbeek ter beschikking voor tijdelijke noodopvang waar nog eens 5 personen terecht kunnen. “Ook als kleine gemeente zetten we maximaal onze beschikbare gebouwen in om zowel tijdelijke noodopvang, maar vooral ook langdurigere huisvestiging voor oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne te kunnen aanbieden” zegt waarnemend burgemeester Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). “De komende dagen worden er nog kleine herstellingswerken uitgevoerd aan de noodwoning boven de bibliotheek in Kapellen zodat hier de eerste mensen binnen uiterlijk 14 dagen kunnen gehuisvest worden. Het gelijkvloers van de pastorij van Glabbeek wordt aangeboden als tijdelijke noodopvang en hier voorzien we als gemeente de plaatsing van een container met sanitair omdat dit niet aanwezig is in de pastorij. En ook de verbouwing van het oud gemeentehuis van Attenrode-Wever is binnen korte termijn klaar, waardoor we ook hier de nieuwe noodwoning op de bovenverdieping onmiddellijk kunnen aanbieden als ze klaar is. We willen als gemeente meer dan ons steentje bijdragen om te helpen deze ongeziene vluchtelingenstroom uit Oekraïne op te vangen, maar waken er wel over dat de huisvesting die we aanbieden voldoende comfort en veiligheid garanderen.”