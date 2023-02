Geert Grootjans werd verkozen tot nieuwe Dorpspartij-voorzitter

Als nieuwe partijvoorzitter wordt hij verantwoordelijk voor de operationele leiding van de Dorpspartij en zal hij één van onze nieuwe gezichten zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. Geert werd in 2020 lokaal politiek actief bij onze partij als ondervoorzitter, hij is lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) en richtte in 2013 mee de gemeentelijke middenstandsraad op. Hij is zaakvoerder (vierde generatie) van schrijnwerkerij Grootjans die al sinds eind 19de eeuw bestaat in deelgemeente Wever. Daarnaast is hij al 25 jaar actief bij middenstandsorganisatie Unizo en bewees hij maar liefst 12 jaar als zeer actieve voorzitter van Unizo Hageland dat hij een geboren bestuurder is. Hij zette ook enkele jaren geleden mee zijn schouders onder de oprichting van Wever Kermis en was afgelopen zomer één van de drijvende krachten van het processiecomité dat instond voor een enorm geslaagde organisatie van de 450ste feesteditie van de processie van de Heinkensberg in Wever.