Fietspadendossiers voor 5 straten (kostprijs 3.4 miljoen euro) naar gemeenteraad

Tienen/Landen Tienen en Landen omarmen samen de diversi­teit in hun gemeenten

Tienen en Landen tellen samen 8.000 inwoners die een niet-EU-nationaliteit hebben. Daardoor komen ook zij in aanmerking voor ondersteuning via Plan Samenleven van Vlaams minister Bart Somers. De twee steden werkten met de ondersteuning van het Agentschap Integratie en Inburgering een gezamenlijk actieplan uit om van het samenleven in diversiteit een succesverhaal te maken.

11:11