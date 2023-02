Eretekens voor 5 gewezen mandatarissen van de gemeente

Tienen Ree komt vast te zitten in hek

De vrijwilligers van Animal Rescue Service VZW moesten uitrukken naar Tienen voor een dier in nood: een reetje bleek klem te zitten tussen een poort. “Het dier kon er na wat duwen en trekken veilig uitgehaald worden en hield er enkel schaafwonden aan over. Daarom werd ze meteen weer vrijgelaten in het naast liggend veld!”, klinkt het bij Animal Rescue Service VZW.