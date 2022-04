Dronken vrouw scheldt in bijzijn van haar kinderen agente verrot

De 43-jarige Natascha N. was op 19 februari vorig jaar in Glabbeek-Zuurbemde. Omdat er die periode een minderjarige verdwenen was, werden bestuurders regelmatig aan de kant gezet voor een controle. Dat was niet anders bij N., maar de controle bleek dik tegen haar zin. Ze begon een agente van de politiezone Hageland uit te kafferen voor het vuil van de straat. Van “klootzak” tot “fucking wijf”, kwam er uit de mond van N. en dat in het bijzijn van haar kinderen. De moeder bleek daarbij nog eens te diep in het glas te hebben gekeken. Volgens de rechter moest de politie al meermaals tussenkomen bij haar thuis in Rotselaar. Naar de rechtbank stuurde de veertiger haar kat. Naast de celstraf kreeg de vrouw een geldboete van 400 euro.