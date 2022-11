Dorpspartij kiest nieuwe partijvoorzitter, partijbestuur en partijraad

“De Dorpspartij voert begin volgend jaar intussen al maar liefst 10 jaar het beleid in ons dorp”, zegt Dorpspartij-voorzitter Luc Lambrechts. “De Dorpspartij werd de afgelopen jaren niet alleen de grootste fractie in de gemeenteraad maar laat intussen ook al 10 jaar een nieuwe wind door Glabbeek waaien. We leveren vandaag niet alleen één van de actiefste burgemeesters van Vlaanderen, maar ook 4 straffe schepenen, 12 actieve gemeenteraadsleden, 5 sociaal bewogen raadsleden in het bijzonder comité voor de sociale dienst van het OCMW en 6 gedreven bestuurders in het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek. En intussen is voor iedereen duidelijk dat het project van onze Dorpspartij niet alleen inhoudelijk sterk is, maar we ook effectief gedragen worden door heel wat inwoners die zich betrokken voelen bij wat er reilt en zeilt in ons prachtig dorp. De Dorpspartij groeide met ruim 700 leden en 55 partijraadsleden uit tot de grootste politieke familie in ons dorp. En ikzelf vond het de voorbije 4 jaar een absoluut voorrecht om als partijvoorzitter deze fantastische partij organisatorisch te mogen leiden. In het feestjaar 2023 organiseren we op 2 februari 2023 ook onze 4-jaarlijkse statutaire interne bestuursverkiezingen.”