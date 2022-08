Dorpsfestival sluit op 27 augustus zomervakantie af

Glabbeek 20 hectare meer bos tegen 2030 op schema

De voorbije dagen raakte bekend dat het bosplan van de Vlaamse overheid dat in 2019 werd opgestart, niet vooruitgaat. Er werd nog maar 650 hectare van de beloofde 4.000 aangeplant. “Maar in Glabbeek werken we sinds 2014 met een eigen gemeentelijk bosplan en zitten we perfect op schema. Het gemeentelijk bosplan waarmee de gemeente samen met het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Natuurpunt tegen 2030 maar liefst 20 hectare nieuw bos gaat aanplanten, is een belangrijk onderdeel in het gemeentelijk klimaatactieplan 2021-2030. Tussen 2018 en 2021 werd er 7,10 hectare bos gerealiseerd in Glabbeek en tegen 2023 komt hier nog eens 5,5 hectare bij in de Velpevallei. Tussen 2024 en 2030 planten we de resterende 7,4 hectare aan”.

16 augustus