De zonnepanelen van de gemeente gaan de omvormers van inwoners met zonnepanelen niet doen uitvallen zoals oppositie beweert

“Deze communicatie vanuit de oppositie toont eerder een latent gebrek aan enige dossierkennis aan, dan enige expertise ter zake. Bij grote zonnepanelendossiers zoals de gemeente gaat realiseren ben je nu eenmaal verplicht een netstudie aan te vragen om te checken of het elektriciteitsnet dit volume aankan”, reageert burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Het doel van de netstudie (die in Glabbeek al opgestart werd) is de mogelijke impact van de gemeentelijke zonnepanelen op het elektriciteitsnet te onderzoeken. Bij een negatieve netstudie zal er eerst een netuitbreiding of netversterking moeten gebeuren. De gemeente Glabbeek werkt voor haar zonnepanelenproject samen met Fluvius, Sunfin en Earth. We hebben dus het absolute vertrouwen in de expertise van deze professionele spelers op de energiemarkt. Wij betreuren echter de misleidende desinformatie vanuit de oppositie over een uiterst positief dossier dat onze inwoners in de toekomst heel wat energiekosten zal helpen besparen. De taak van de oppositie is uiteraard oppositie voeren, maar fake news dienen we als bestuursmeerderheid nu eenmaal wel recht zetten!”