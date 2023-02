Carnavalstoet voor de scholen op vrijdag 17 februari

Brussel/Rand Door Hageland, Kempen en Neteland: fietsen langs rivieren, kanalen en een oude spoorweg vanuit Vilvoorde

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van oude trein- en tramsporen. Zo fiets je vanuit de Brusselse Rand naar het Hageland, de Kempen en het Neteland. Het is een stevige fietstocht van meer dan 100 km.

25 januari