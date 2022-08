Burgemeester sluit tijdelijk schoolsite in Glabbeek wegens aanhoudende vandalisme

Tienen ZOMERBAR­TIP. Costa Hoppa: van vers gebakken taart en koekjes tot openlucht­fuif en bigband

Zomerbar Costa Hoppa gaat zijn laatste week in. Voor wie nog geen bezoekje heeft gebracht aan het oud college in Tienen, wordt het dringend tijd. Op weekdagen is de zomerbar in handen van de bewoners van het Huis in de Stad. Zij verwennen je met een drankje en tal van lekkers. In het weekend wordt het college omgetoverd tot een heus feest decor. Wij gingen alvast eens een kijkje nemen.

19 augustus