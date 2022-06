Burgemeester Reekmans beperkt zitdagen tijdens de vakantie

Glabbeek Eerste steenleg­ging gevelmet­sel­werk nieuw gemeente­huis 2.0

Met de integratie van het OCMW in de gemeentediensten vanaf 1 januari 2019 besliste de Dorpspartijmeerderheid om alle diensten in één gebouw op één locatie onder te brengen. Deze week werd bij de start van de gevelmetselwerken de eerste steen officieel gelegd door burgemeester in aanwezigheid van het schepencollege.

22 juni