Burgemeester en middenstandschepen openen samen nieuwe zaak in Glabbeek: “Klanten kunnen hier nu terecht voor het totaalpakket”

GlabbeekDat burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) en schepen van Middenstand Tom Struys (Dorpspartij) geloven in het handelscentrum van Glabbeek blijkt eens te meer. De twee ondernemers bundelen namelijk de krachten van hun bedrijven in een nieuwe zaak C Store langs de Grotestraat. Daar kunnen klanten terecht voor de expertise van schildersbedrijf Struys en Co en ramen- en deurenspecialist C Systems.

Reekmans runt intussen al 25 jaar zijn ramenbedrijf C Systems en Tom Struys is ook al ruim 30 jaar actief met zijn schilders- en interieurbedrijf Struys en co. Samen openen ze nu een nieuwe toonzaal onder de naam C Store waar klanten zowel terecht kunnen voor ramen, deuren en (raam)decoratie. De toonzaal opent tijdens het eerste weekend van februari, maar klanten kunnen vanaf nu al wel op afspraak terecht in de nieuwe toonzaal.

“Je hebt nog maar weinig gemeentebesturen zoals in Glabbeek die er echt in slagen om een gemeente financieel doordacht zoals een bedrijf te besturen”, zegt burgemeester Peter Reekmans. “Bovendien beschouwen we onze inwoners ook als onze klanten die voor hun gemeentebelastingen recht hebben op een goede dienstverlening. Want als ik eerlijk ben dan ben ik inderdaad geen politicus maar vooral een ondernemer die als burgemeester maar één doel heeft, Glabbeek mooier achterlaten dan dat ik het gekregen heb. En als ondernemer heb ik trouwens ook al jaren maar één doel: tevreden klanten!”

Win-win

“Ik run met mijn broer al jaren ons familiaal schildersbedrijf Struys en co”, zegt schepen van Middenstand Tom Struys. “En Peter runt al jaren C Systems ramen en deuren in Glabbeek. Door onze krachten nu te bundelen in ons nieuw bedrijf C Store delen we niet alleen heel wat kosten, maar raamdecoratie is vooral een verlengde van onze andere bedrijven. Bij ramen en schilderwerken hoort nu eenmaal vaak nieuwe raamdecoratie. Het is een win-win voor onze eigen bedrijven, maar tegelijk kunnen onze klanten via ons nieuw bedrijf ook een totaalpakket aankopen.”

“Klanten kunnen in onze nieuwe toonzaal van ruim 300 m² terecht voor ramen, deuren, raamdecoratie en schilderwerken”, gaat Struys verder. “Het nieuw bedrijf C Store wordt gerund door Peter en zijn vriendin Sandra, mijn broer Bert en ikzelf. Het feit dat we een nieuw pand aangekocht hebben in het commercieel centrum aan de SPAR is tegelijk ook een statement omdat wij geloven in de kracht van ondernemen in het kleine Glabbeek. Alle handelspanden in de nieuwe commerciële site met veel parking voor de deur waren snel verkocht. Vandaag zijn in het commercieel centrum van Glabbeek een supermarkt, kledingzaak, bank, schoonheidssalon, brasserie, lingeriezaak, bloemenzaak en een toonzaal van ramen en raamdecoratie.”

C System/C Store Grotestraat 17/6 – 17/7, 3380 Glabbeek. Tel. 0473/562568 en mail: glabbeek@csystems.be

