Bunsbeekse grond en lucht van ultieme kwaliteit : “Dit jaar al drie honderdjarigen in ons dorp”

Opening belevings­wan­de­ling op zaterdag in het Vruenpark van Waanrode

In het Vruenpark in Waanrode is een belevingswandeling ingericht die je langs verschillende kunstwerken leidt. De wandeling is een initiatief van de Academie Regio Tienen. Door de QR code te scannen krijg je een begeleiding van het beeld in diverse artistieke vormen. De officiële opening van de wandeling vindt plaats op zaterdag 17 juni om 11 uur.