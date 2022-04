Buitenspeeldag op 20 april

Boutersem Natuurge­bied de Zandgroeve is klaar voor de oeverzwa­luw

De zandgroeve van Kerkom heeft een bewogen geschiedenis. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de partners en de firma Godts eind vorig jaar is er een nieuwe toekomst ingeslagen. Na afloop van de huidige vergunning zal het terrein worden opgeleverd als natuurgebied. Nu zijn de eerste maatregelen genomen om tot meer biodiversiteit te komen in het natuurgebied. Het nieuwe beheerteam van Natuurpunt Velpe-Mene heeft in de groeve aan de Binkomstraat de eerste beheerwerken uitgevoerd om de groeve meer openheid te geven. In samenwerking met de firma Godts is het gepaste leefgebied klaar gemaakt voor de verschillende diersoorten in het project: Oeverzwaluw, rugstreeppad en wilde bijen.

8 april