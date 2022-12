Bestelwagen komt in uitgebroken betonvak terecht

Kortenaken/Bekkevoort Kortenaken & Bekkevoort organise­ren eerste Santa Run & Walk

Op donderdag 22 december 2022 vindt de eerste editie plaats van “Santa Run & Walk”. Je wandelt of loopt 6 kilometer tussen het gemeentehuis in Bekkevoort (= start) en de sporthal in Kortenaken (= finish) in een heuse kerstsfeer. De parking van de sporthal De Vruen wordt omgetoverd tot een kerstdorp met tal van kinderanimatie.

14 december