Alweer stevige confrontatie tussen voetwegenactivist Marc Van Damme en burgemeester Peter Reekmans van Glabbeek: “We betalen geen cent” versus “Ik heb mijn kinderen aangesteld als rechtsopvolgers”

Henri Casseau (83) ontwierp het groefje in uw suiker­klont­je: “Grootste uitdaging was vorm en gewicht”

Hun verhaal begint al in het jaar 1836, maar stilzitten kennen ze niet bij Tiense Suiker. Onlangs staken ze hun vertrouwde producten nog in een nieuw jasje, en die klassiekers gaan nog steeds vlot over de toonbank. Want wie heeft er geen suikerklontjes van het iconische Brabantse bedrijf in huis? Die klontjes kan je herkennen aan het typerende groefje in het midden. Een klein detail dat toch een wereld van verschil maakt in mierzoet suikerland. Wij mochten op de koffie bij de ‘uitvinder’ van het groefje, Henri Casseau (83), en werden heel wat wijzer over de witte lekkernij.