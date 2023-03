Alweer spoor van vandalisme door dorp: burgemeester laat politiecontroles verhogen bij fuiven

Ook het vorige weekend was er tijdens twee fuiven heel wat vandalisme in de omgeving. Maar ook op momenten dat er geen fuiven zijn is regelmatig vandalisme op de gemeentelijke speelterreinen. “We vermoeden dat het over één groepje jongeren gaat die zich al maanden blijkt te amuseren met dit vandalisme.”

Patrouilles in afwachting camera’s

“Er lijkt dus geen einde te komen aan dit vandalisme in Glabbeek, dat pas ontstaan in na de coronaperiode. De voorbije maanden en weken is er regelmatig heel wat vandalisme in ons dorp na fuiven. Want de fuiven in Hangaar 44 zelf verlopen steeds zonder ernstige problemen. Het probleem ontstaat blijkbaar op de terugweg naar huis waarbij enkele onnozelaars een spoor van vandalisme trekken door ons dorp”, zegt de burgemeester die het aanhoudende vandalisme meer dan beu is. De gemeente nam dan de beslissing om camera’s te plaatsen om het vandalisme terug te dringen. “Maar ook op momenten dat er geen fuiven zijn is er regelmatig vandalisme op gemeentelijke speelterreinen. We vermoeden dat het steeds dezelfde onnozelaars zijn die er blijkblaar plezier in scheppen het gemeentelijk patrimonium en de eigendom van inwoners opzettelijk te vernielen. We beslisten intussen al dat we extra camerabewaking gaan plaatsen op het volledig domein van Hangaar 44, de gemeentelijke speelterreinen en de gemeentehuissite. Maar zolang deze niet geïnstalleerd zijn, heb ik opdracht gegeven aan de politie om veel intensievere politiepatrouilles bij het einde van elke fuif in de omgeving van onze fuiflocaties te houden.”