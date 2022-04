Altijd al eens in een kerk willen wonen? Glabbeek en kerkfabriek maken overeenkomst voor realisatie appartementen

Erfgoed

De Sint-Niklaaskerk is dateert uit 1896 en staat gecatalogeerd als bouwkundig erfgoed. In het kerkgebouw kan maar voor 907,04 m² woongelegenheid gerealiseerd worden en het project omvat zes ruime appartementen. Op heel wat locaties kregen kerken al herbestemmingen tot restaurant, hotel of bibliotheek. In Nederland zijn er zo al meerdere projecten succesvol gerealiseerd, maar in Vlaanderen is het ombouwen van een kerk tot ‘woonkerk’ een absolute primeur. Omdat de kerk in Glabbeek niet op een kerkhof ligt en deze deelgemeente met de kerk in Zuurbemde een kerkgebouw kan behouden voor dopen, huwelijken, begrafenissen en andere viering kwam de kerk van Glabbeek in aanmerking voor herbestemming. De gemeente sloot recent een overeenkomst af met de kerkfabriek om het project samen te gaan financieren. Binnenkort wordt de architect aangesteld zodat we tegen 2024 van start kunnen gaan met de verbouwing.”