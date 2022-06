Afvalprijzen stijgen niet

“Uiteindelijk zijn dit politieke beslissingen die elk gemeentebestuur individueel kan nemen en als Dorpspartijmeerderheid beloofden wij onze inwoners dat in Glabbeek geen enkel factuur voor onze gezinnen via (verdoken) belastingen zouden stijgen en houden hierin woord”, reageert milieuschepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). “Omdat het leven al duur genoeg is en ons land namelijk al wereldkampioen is op vlak van de hoogste belastingen, zorgen we onder Dorpspartijbeleid dat ook meer voor minder kan. Terwijl de meeste Wetstraatpartijen lokaal en nationaal vooral uitblinken in het leven van de mensen steeds duurder te maken, bewijzen we als Dorpspartij dat het met een doordacht beleid ook anders kan. Wij lieten begin dit jaar zelfs de afvalfactuur voor onze inwoners fors dalen door het gemeentelijk afvalcontainerpark quasi gratis te maken en door niet te kiezen voor het DifTar-systeem voor de huisvuilophaling besparen onze gezinnen jaarlijks gemiddeld 81,84 euro in vergelijking met de andere gemeenten in de regio waar Ecowerf actief is.”