Acht bestuurders lopen tegen de lamp bij controleactie

Bekkevoort Diestse­steen­weg (N2) afgesloten op 22 november, vermijd de steenweg en omgeving

Op dinsdag 22 november wordt de Diestsesteenweg in Tielt-Winge een dag lang, vanaf 6.30 uur tot in de vooravond, volledig afgesloten voor alle verkeer ter hoogte van het kruispunt met de Rijsbergstraat en de Heidebergstraat. Er zal hinder zijn voor auto- en vrachtverkeer, maar ook voor de bussen van De Lijn tussen Bekkevoort en Leuven. Wegen en Verkeer plant nog verschillende ingrepen over een afstand van 4,2 kilometer tussen de Blerebergstraat in Tielt-Winge en de Robbesrodestraat in Bekkevoort.

18 november