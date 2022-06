Aanleg nieuwe voetpaden in Schoolstraat gaat van start op 4 juli

“Het voetpad van de Schoolstraat in deelgemeente Bunsbeek op het gedeelte tussen de steenweg N29 en de vrije basisschool de Duizendpoot werd al in 2018 langs beide zijden vernieuwd”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij), bevoegd voor mobiliteit. “Intussen legden we ook al nieuwe voetpaden aan in de Baekveldstraat. De kostprijs van deze werken is 166.750 euro en deze investering kadert in ons verkeersveiligheidsplan waarbij we deze legislatuur heel wat voet –en fietspaden vernieuwen om net de veiligheid van de zwakke weggebruiker op weg naar school te verhogen. De startdatum van de werken is maandag 4 juli. Door de aanleg van nieuwe voetpaden en de vernieuwing van de rioleringskolken maken we de kern van Bunsbeek heel wat veiliger. De nieuwe voetpaden zullen aansluiten met Boeslinter, de Pepinusfortstraat en de Hoeledensesteenweg waar we in 2023 samen met de rioleringswerken nieuwe voetpaden, fietspaden of fietssuggestiestroken zullen aanleggen.”