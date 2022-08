Aangepaste verkeerssituatie voor jubileumeditie processie Heinkensberg

Tielt-Winge Werken in de Blere­bergstraat gaan tweede fase in

In augustus gaat de tweede fase van de wegenwerken in de Blerebergstraat van start. Dan begint de aannemer met de rioleringswerken. De bewoners kregen al een brief in de bus en moeten ook een vragenlijst invullen in verband met hun aansluiting op het rioleringsnet. Doorgaand verkeer is voorlopig nog niet mogelijk.

28 juli