75 bestuurders te snel aan het speelbos

Tienen Blauw Wit Tienen ijvert voor betere bereikbaar­heid ‘Parking centrum’: “Maak tien meter straat tweerich­ting, en het is opgelost”

Enkele decennia geleden stond de Leuvensestraat van Tienen nog op het Monopolyspel in België. De grandeur van toen mag dan wel verdwenen zijn, maar deze straat is en blijft een belangrijke handelsader in de suikerstad. Maar daar met de wagen raken én ook nog eens een parkeerplaatsje vinden is een niet zo makkelijke opdracht. Hoewel de troeven er zijn. Juist op die troeven wil Blauw Wit Tienen inzetten om Tienen toch nog meer op de kaart te zetten.

6 december