4.000 bezoekers voor zeer geslaagde Strandfuif

Tienen Parcours van tweede rit Ronde van Vlaams Brabant noodgedwon­gen aangepast wegens ..... tekort aan verkeers­bor­den

De Ronde van Vlaams-Brabant is een meerdaagse rittenwedstrijd in clubverband voor beloften en eliterenners zonder contract (renners vanaf 19 jaar) en veldrijders die het op de weg wagen, betwist over vijf dagen, van 27 tot 31 juli. Goetsenhoven is op donderdag 28 juli de startplaats van de 2de rit, die tevens geldt als jaarlijkse stadsprijs van Tienen. Traditiegetrouw zou deze wielerwedstrijd ook door het centrum van Hakendover komen. Maar helaas; door een tekort aan verkeersborden is het parcours noodgedwongen aangepast en laat men (met spijt in het hart) Hakendover links liggen. “Toch hopen we op een mooie koers, wie volgt Tibau Nys op?”

27 juli