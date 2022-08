20 hectare meer bos tegen 2030 op schema

“We werken sinds 2014 samen met ANB om in de Velpevallei in Glabbeek en Zuurbemde tegen 2030 in totaal voor 20 hectare nieuwe bossen aan te planten. Maar ook met Natuurpunt en RLZH werken we samen om waar het kan nieuwe bossen aan te planten. In 2018 kwam er 3 hectare nieuw bos bij, in 2019 kwam er 2 hectare bij, in 2021 werd er samen met Natuurpunt een perceel van 30 are in Attenrode-Wever aangekocht om te bebossen en de gemeente kocht in 2021 een bos aan van 1,8 hectare dat ingericht werd als speelbos”, zegt eerste schepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). “En in 2022/2023 komt hier opnieuw maar liefst 5,5 hectare aan nieuw bos bij. Tegen 2023 zullen we in totaal al voor maar liefst 12,6 hectare nieuwe bossen gerealiseerd hebben in Glabbeek. De aanplanting van nieuwe bossen zijn een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk klimaatplan 2016-2020 en worden een nog belangrijker onderdeel van het nieuw gemeentelijk klimaatactieplan 2021-2030 om de uitstoot van CO² in Glabbeek tegen 2030 fors terug te dringen. Bovendien kunnen we hierdoor onze prachtige natuur nog beter ontsluiten met het herstel van bestaande wandelpaden, het heropenen van nuttige trage wegen en de aanleg van nieuwe wandel –en fietspaden. In Glabbeek voeren we een daadkrachtig, betaalbaar en haalbaar groen beleid met voldoende gezond verstand. De percelen van ANB waar nieuwe bossen aangeplant zijn bovendien vooral gelegen in natte gebieden, waardoor ze minder optimaal waren voor landbouw.”