16 wielrenners van Glabbeek fietst tegen Kanker reden dit weekend de 1000 km en brengen eerbetoon aan Bert Spiritus

“Op maandag 23 mei 2022 is op 50-jarige leeftijd apotheker Bert Spiritus overleden aan een slepende ziekte. Bert was als apotheker, net zoals een huisarts of een burgemeester een bekend dorpsfiguur”, zegt burgemeester Peter Reekmans. “Dat net hij die wekelijks aan sport deed twee jaar geleden getroffen werd door de verschrikkelijke ziekte kanker was enorm schrikken. Maar hij ging de strijd aan, putte kracht uit zijn gezin en gaf de moed niet op. Hij werd teamlid bij Glabbeek fietst tegen Kanker en wou morgen aan de start van de 1000 km fietsen tegen Kanker staan. De ziekte besliste er anders over ondanks Bert een echte vechter was, maar de strijd die hij moest voeren was gewoon oneerlijk en kon hij niet winnen. Een leeftijdsgenoot en vriend verliezen met nog twee zo jonge kinderen is gewoon onrechtvaardig, oneerlijk en niet te bevatten. Ikzelf mocht 12 jaar geleden al ontdekken hoe leukemie hard kan toeslaan, want ik verloor toen op 59-jarige leeftijd mijn vader aan dezelfde ziekte. Dit weekend bracht het team van Glabbeek fietst tegen Kanker tijdens de 1000 km een eerbetoon aan Bert en op het sportgala nu vrijdag brengen we hulden aan het team en hun overleden teamlid.”