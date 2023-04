120 kindjes kwamen Paaseitjes rapen in Glabbeek

Hans, broer van Jeroen Meus, en kompaan Bart zetten geestes­kind ‘Don Petrol’ te koop: “Te mooi verhaal om verloren te laten gaan”

Hans Meus — broer van — startte in 2019 , naast zijn brasserie de Gempemolen, met een tweede zaak in Tielt-Winge: ‘Don Petrol’. Geen bikerscafé, maar een gezellige ‘juke joint’ die hij en medezaakvoerder Bart Reweghs vol liefde zowat vier jaar runden. De plaats waar mensen samenkomen om zich te amuseren en naar goede muziek te luisteren staat nu om over te nemen. Wij gingen langs.