1 novemberlezing- en receptie in parochiecentrum Wever

GlabbeekOp vrijdag 11 november organiseert het gemeentebestuur traditioneel Glabbeek Herdenkt met een bloemenhulde aan de oorlogsmonumenten en een muzikaal opgeluisterde herdenkingsviering in de kerk van Wever. Aansluitend gaat er om 10.30 uur een gratis lezing door in PC Solveld in Wever over ons dorp en de regio tijdens de oorlogsjaren.

“Dit jaar hebben we als spreker kapitein-commandant-vlieger Peter Celis, die een lezing zal geven over zijn boek over een Canadese piloot die met zijn bommenwerper crashte en onderdook in onze regio.” De spreker wordt ingeleid door burgemeester Peter Reekmans en na de lezing is er een receptie voorzien voor alle deelnemers.

Kapitein-commandant-vlieger Peter Celis (Tienen, 1967) is de auteur van het boek over piloot Blenkinsop. Hij is een voormalig F16-piloot van de Belgische luchtmacht en vandaag is hij werkzaam bij de NAVO. Als kleine jongen werd Peter gefascineerd door het Canadese vlaggetje op een graf in Meensel-Kiezegem, wat het begin van zijn zoektocht en zijn levenswerk werd. Hij schreef hierover in het Engels een boek ‘One who almost made it back’ , later door hem bewerkt en vertaald met als titel ‘Blenkinsop’.

Het verhaal gaat over de Canadese piloot Teddy Blenkinsop die in de nacht van 27 op 28 april 1944 neerstortte nabij Diest. De neergehaalde Canadese piloot overleefde de klap en werd opgevangen door het verzet in Meensel-Kiezegem. Tijdens de vergeldingsrazzia’s na de moord op collaborateur Gaston Merckx in Meensel-Kiezegem in 1944 werd hij door de Duitsers opgepakt en weggevoerd naar Duitsland. Hij overleed eind januari 1945 in het concentratiekamp Bergen-Belsen.

Praktisch

Locatie: Parochiezaal ‘t Solveld in Wever

Datum: 11 november 2022

Aanvangsuur lezing: 10.30 uur

Receptie: 11.30 uur

Toegang gratis en zonder inschrijving

