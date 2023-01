1.400 feestvierders maakten gebruik van de veilig gratis vervoeractie van oud op nieuw.

Tienen Geen feestdis voor Peggy en haar familie, maar iedereen aan het werk in haar frituur: “Iedereen die het op Kerstdag moeilijk heeft, mag gratis soep, frieten en curryworst komen eten”

Terwijl sommigen stiekem (maar alweer tevergeefs) hopen op een witte Kerst, droomt Peggy Happaerts (50) vooral van een warme Kerst. Zo opent ze op zondag 25 december speciaal haar frituur in deelgemeente Bost voor mensen die het moeilijk hebben of zich eenzaam voelen in deze periode. “Ik had het idee al langer, maar het bleef tot nu bij een voornemen. En nu kreeg ik toch het zetje in de rug dat ik nodig had.”

22 december