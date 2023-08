Twee mannen vrijgela­ten in onderzoek naar schuldig verzuim in drugsmili­eu waarbij vrouw (42) stierf

De Brugse raadkamer heeft twee mannen onder voorwaarden vrijgelaten in het onderzoek naar het overlijden van een 42-jarige vrouw in Oostende. Het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge zal geen beroep aantekenen tegen die beslissing. De feiten speelden zich af in het drugsmilieu.