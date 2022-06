Zusjes beschrijven in dagboek hoe stiefvader hen jarenlang misbruikte

Oostende Kurt D. (56) kwam met liefdes­brief en chocolade, maar vertrok met bebloed mes: onderzoek naar moordpo­ging op ex-vrien­din afgerond

Het onderzoek naar de 55-jarige Oostendenaar die begin juli vorig jaar zijn ex-vriendin met een mes neerstak voor haar appartement in Oostende is afgerond. Dat bevestigt zijn advocaat Bram Elyn. De zaak kan in principe dus snel naar de rechtbank doorverwezen worden. Kurt D. (56) wordt verdacht van poging tot moord.

