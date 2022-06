Zusjes beschrijven in dagboek hoe hun stiefvader hen jarenlang misbruik

Oostende Drie maanden na brand vertoeft Ohana Pokébowls opnieuw op vertrouwde stek: “Het waren slopende weken”

Bijna drie maanden nadat een brand in restaurant Ohana Pokébowls heel wat schade heeft aangericht, openen de zaakvoerders opnieuw de deuren. Ze vonden tijdelijk elders onderdak, maar vanaf vrijdagavond begroeten ze opnieuw klanten op de Groentenmarkt in Oostende. “Het was een heftige periode, maar we zijn er helemaal klaar voor.”

17 juni