Zusjes beschrijven in dagboek hoe hun stiefvader hen jarenlang misbruikt

Oudenburg Oudenburg informeert inwoners over palliatie­ve zorg met brochure

Het Oudenburgse stadsbestuur wil inwoners grondig informeren over palliatieve zorg met een praktische brochure. “Met het huidige bestuur zetten we de afgelopen jaren volop in op een ‘Oudenburg voor Iedereen’. We willen onze inwoners ook op die moeilijke momenten ondersteunen”, zegt schepen van Welzijn en Sociale Zaken Romina Vanhooren (Open Vld).

16 juni