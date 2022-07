Zondag trekt de Godelieveprocessie opnieuw door de straten van Gistel. “Veel thema’s zijn vandaag nog altijd actueel”

GistelZondag trekt de Godelieveprocessie opnieuw door de straten van Gistel. Om 16 uur wordt de start gegeven aan het Godelievecollege. Er doen zo’n 1.000 figuranten mee in historische klederdracht om het leven van Godelieve uit te beelden vanaf haar geboorte en haar jeugd over haar mislukte huwelijk tot haar brutale marteldood in 1070. Het is de eerste keer sinds 2019 dat de processie opnieuw uitgaat.

Godelieve is alomtegenwoordig in Gistel met niet enkel een Godelievecollege en het woonzorgcentrum Sint-Godelieve, maar jaarlijks wordt het leven van de vrouw die in 1084 heilig werd verklaard gevierd en uitgebeeld tijdens een processie. “Ook vandaag kunnen we nog leren uit het leven van Godelieve. We proberen de processie dan ook aan te passen aan de hedendaagse tijd zodat de processie, die erkend werd als immaterieel erfgoed, behouden blijft. Veel thema’s waar Godelieve mee bezig was zoals gelijke rechten voor de vrouw en armoedebestrijding zijn daarom nog altijd actueel”, vertelt Toon Beelaerts, voorzitter van het comité die de processie inricht.

Traditie

Er werd een oproep gelanceerd naar extra figuranten. “We hebben een 1.000 tal figuranten die meedoen. We dachten dat er veel mensen zouden afvallen doordat we twee jaar niets konden organiseren door corona, maar het tegendeel bleek waar. Veel groepen die we vroeger moeilijk gevuld kregen zijn nu terug volledig bezet. We zien dat er door de oproep nieuwe mensen bijgekomen zijn, maar er komen ook veel uitgeweken inwoners speciaal terug om deel te nemen uit nostalgie.” De processie is dan ook zonder meer het belangrijkste socioculturele gebeuren dat Gistelnaren met elkaar verbindt en dit over de generaties en de eeuwen heen. “Het is een traditie die generaties geleden is opgestart vanuit een diep christelijk geloof in de figuur van Godelieve. Heel wat families in Gistel blijven er een punt van maken om samen in groep deel te nemen aan de processie uit traditie, om de gewoonte van de vorige generaties in stand te houden.”

Taferelen

In totaal zijn er 18 taferelen in de processie. “Elk tafereel wordt voorafgegaan door een opschrift en een proloog die aankondigt wat er te zien is en wat er verteld wordt. Niet elk tafereel is immers even duidelijk louter met het uitbeelden, we zorgen daarom voor de nodige duiding.”

De processie onderging de laatste jaren al heel wat aanpassingen om het oude verhaal aan te passen aan de huidige tijden. “De technische ploeg heeft dit jaar één praalwagen een complete facelift gekregen. Het gaat om de praalwagen die het huis voorstelt waar Godelieve is opgegroeid en waar het mirakel van de houtspaanders zich afspeelt.”

Parking

De processie eindigt rond 18 uur aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk. Na de processie wordt iedereen uitgenodigd op een volksfeest in het stadspark, tussen de kerk en de markt. De voorzitter heeft nog één tip voor de bezoekers. “Parkeergelegenheid is voorzien langs de Sportstraat, de Brugse baan en de Nieuwpoortse steenweg of aan de abdij Ten Putte, vanwaar een gratis shuttlebus naar het centrum voert. Ik kan iedereen aanraden om hier te parkeren om zo relaxt mogelijk naar het centrum te komen in plaats van gefrustreerd plaats te zoeken. Bij mooi weer komen gemakkelijk 10.000 bezoekers naar Gistel. Het kan dus behoorlijk druk worden.”

