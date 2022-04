Zolderverdieping zwaar beschadigd na brand in Gistel

Oostende Oostende beleeft eerste Regenboog­fes­ti­val: “We willen de holebige­meen­schap in de stad sterker maken”

Een heel weekend gratis optredens van dj’s en artiesten, allemaal om de holebigemeenschap in Oostende in de kijker te zetten. Organisatoren Joyce Dekeyser en Roy Blommaert kijken heel erg uit naar het allereerste Regenboogfestival op 14 en 15 mei. “Niet toevallig op het Vissersplein. Vroeger waren er verscheidene gay bars, intussen is er maar één over.”

27 april