"Ziekelijke oplichter" riskeert 30 maanden cel

Oudenburg/Gistel Patrick (43) moet De Clesse verkopen na vrijspraak voor brandstich­ting: “Financieel aan de grond door een verzeke­rings­kwes­tie”

Twee jaar na de dubbele brand in restaurant De Clesse in Oudenburg hebben de experten nog steeds geen akkoord bereikt over het uit te betalen bedrag. Zaakvoerder Patrick Konings (43), die eerder dit jaar nog vrijgesproken werd voor brandstichting, neemt daardoor een drastische beslissing: hij zet z’n restaurant te koop. “Hoewel ik vier dagen per week op water en brood leef, kan ik het financieel niet meer opbrengen”, vertelt hij in tranen.

6 december