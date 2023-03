"Ziekelijke oplichter" mag gevangenis verlaten: rechter mildert eerder opgelegde straf

De Gistelnaar sloeg volgens het openbaar ministerie in de loop van 2020 verschillende keren toe. Op het Klein Strand van Jabbeke kocht hij een mobiele chalet aan van een koppel. De slachtoffers zouden hun geld echter nooit zien. Gill D. haalde tal van excuses boven om niet te hoeven betalen. Zo had hij naar eigen zeggen geld geleend van z’n vader en in hun brievenbus gestoken. “Dat houdt geen steek”, vertelde D.’s vader echter. “Mijn zoon is een ziekelijke oplichter.” In De Haan kocht D. dan weer een caravan aan, maar ook die betaalde hij niet.

Paarden

Begin vorig jaar sloeg Gill D. opnieuw toe. Ditmaal dachten de slachtoffers hun woning in Ichtegem aan hem te hebben verkocht. Ze kwamen tot een akkoord dat D. er na een voorschot van 68.000 euro al kon intrekken. In werkelijkheid zou het bedrag nooit zijn overgemaakt. De beklaagde woonde uiteindelijk toch zes maanden in het huis. Hij nam bij z’n vertrek bovendien de pooltafel van de eigenaar mee. De Gistelnaar ging zich nadien vestigen in een huurwoning. De verhuurster leende hem haar bestelwagen om te verhuizen, maar D. maakte misbruik van haar tankkaart. De man sloeg tot slot ook 1.450 euro achterover voor een job die hij voor z’n werkgever had uitgevoerd in een frituur.

Gill D. kreeg begin dit jaar bij verstek 37 maanden cel. Recent kon hij worden opgepakt, waarna hij in de gevangenis verzet aantekende tegen z’n straf. “Mijn cliënt zat financieel aan de grond en zag geen uitweg meer”, probeerde zijn advocaat de feiten te duiden. De dertiger zou in het verleden onder meer geïnvesteerd hebben in toppaarden, maar werd daarna naar eigen zeggen zelf opgelicht. “Een paardentrainer in Frankrijk betaalde hem het prijzengeld niet uit. Hij is mijn cliënt nog meer dan 250.000 euro verschuldigd”, klonk het. Op z’n tweede proces vroeg Gill D. met succes om een voorwaardelijke celstraf. Hij mag zo de gevangenis verlaten.

