Winnaars bebloemingswedstrijd bekend

Middelkerke Middelker­ke heeft opnieuw eigen fitness met Mooze lifestyle gym: “Laat je hier van a tot z begeleiden door een coach”

Middelkerke heeft een tijdje zonder fitness gezeten, maar daar is nu verandering in gekomen. Met dank aan Mooze lifestyle gym in Vita Krokodiel. “Er was blijkbaar heel veel vraag naar”, glimlacht uitbater Kurt Dewulf.

1 november