WEERBERICHT. Zo goed als heldere avond in Gistel

Jabbeke “De blauwalgen kosten ons mogelijk 100.000 euro”: Klein Strand laat gespeciali­seerd Duits team uitrukken naar zwemvijver

Voor het tweede jaar op rij is de zwemvijver van ‘t Klein Strand in Jabbeke gesloten door de aanwezigheid van blauwalgen. En dat net in de razend drukke zomer. “De impact op onze werking is enorm”, vertelt manager Jan Heus. Hij zette de grote middelen in en liet dinsdag een gespecialiseerd team uit Duitsland overkomen. “Zij kosten ons een stevig bedrag, maar zouden de blauwalgen voor minstens zes maanden ‘verjagen’.”

26 juli