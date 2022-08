WEERBERICHT. In Gistel kans op helder weer met enkele wolkenvelden vanochtend

Gratis workshop: Is vastgoed als belegging in onzekere tijden nog interes­sant?

Noteer woensdag 31 augustus alvast in je agenda. Van 19 uur tot 22 uur organiseert Immotheker Finotheker Oostende in samenwerking met Experts in Vastgoed een workshop ‘Investeren in vastgoed’ in de Fabiola Zaal van Thermae Palace (Koninging astridlaan 7, 8400 Oostende). En om deze drie redenen is dat zeker de moeite waard.