WEERBERICHT. Bewolkte middag met lichte regen

Kust “We hebben de best beveiligde kust ter wereld, maar de zee is geen zwembad”: reddings­dien­sten bereiden zich voor op hittegolf en massa volk

Op het strand van Koksijde hebben de reddingsdiensten dinsdagochtend een grote oefening gehouden. Geen overbodige luxe, nu dat er met de aankomende hittegolf opnieuw een massa volk aan zee wordt verwacht. Met het drama van eind vorige maand in Zeebrugge vers in het geheugen, blijven de hulpdiensten op dezelfde nagel kloppen. “Wéés voorzichtig en ga niet zwemmen in onbewaakte zones”, zegt An Beun. “Er staan dagelijks 450 redders klaar. Er is dus plaats genoeg in zones waar het wél mag.” Bij de kustreddingsdienst ijveren ze er bovendien voor om jonge kinderen opnieuw beter te leren zwemmen op school.

12 juli