WEERBERICHT. Bewolkte middag in Gistel

Jabbeke Zomerbar van dakwerker Freddy (58) achter oude herberg blijkt groot succes: "Eens de lichten van onze partybus aangaan, gaat iedereen helemaal los”

Freddy Steijvers (58) heeft grootse plannen met de oude woning van de voormalige Jabbeekse burgemeester Emiel De Ryckere. Hij wil de oude herberg in de Stationsstraat in haar glorie herstellen. Maar voor het zover is, richt de dakwerker de tuin van het statige pand in als zomerbar Passage Vélo. Inclusief partybus, tal van evenementen en lekkere snacks. “Het ziet er hier bij momenten uit als een festivalweide”, lacht Freddy.

19 juli