WEER. Zwaarbewolkt en regen in Gistel vanochtend

Vrouw lijkt na vertrek naar Egypte terug te keren voor haar partner, maar besteelt hem voor 12.000 euro

Een Oostendenaar is drie jaar geleden flink in de maling genomen door z'n (ex-)partner. De vrouw had hem verlaten en was naar Egypte getrokken, maar enige tijd later kwam ze toch terug. Alleen was dat niet voor de liefde, zo bleek donderdag in de Brugse rechtbank.