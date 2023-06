WEER. Vanochtend kans op helder weer in Gistel

MIJN STAD. Herr Seele (64) neemt ons mee naar zijn Oostende: “In deze brasserie werken Kamagurka en ik iedere week aan onze moppen”

Peter Van Heirseele (64), beter bekend als Herr Seele, is van vele markten thuis. Hij is kunstenaar, pianostemmer, scenarioschrijver, tekenaar van Cowboy Henk.... en trotse inwoner van zijn geliefde stad Oostende. Hij is momenteel op tournee met The Return Of The Comeback, maar had wel even de tijd om ons mee te nemen naar zijn favoriete plekken in de Koningin der Badsteden. “Binnenkort gaat het vernieuwde Hotel Du Parc weer open. Dat wordt beslist een vaste stek.”