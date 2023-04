WEER. Kans op mist in Gistel vanochtend

voetbal jupiler pro league KV Oostende maakt zich op voor laatste match in eerste klasse: “Proberen in schoonheid afscheid nemen”

Speelt KV Oostende straks een rol van scherprechter in de tickets voor Play-off 1? Het al gedegradeerde KVO neemt het op tegen AA Gent, dat met Club Brugge en Standard verwikkeld is in een strijd voor de top vier. “We hopen het seizoen alsnog met een licht positieve noot af te sluiten”, klinkt het bij de supportersfederatie.