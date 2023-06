WEER. Kans op helder weer vanochtend in Gistel

Marsepein­mees­ter maakt praline met ‘beste saffraan van de wereld’: “Gechar­meerd door het verhaal van Hamid en Ihcene”

Het verhaal van Hamid en echtgenote Ihcene, die vanuit Oostende hun Afghaanse saffraan verkopen, blijft inspireren. Dat vond ook marsepeinmeester Anthony Lams, toen Hamid in zijn winkel in Bredene zijn initiatief kwam voorstellen. Het klikte meteen en het resultaat is een lekkere praline, gemaakt met saffraan. “Voor ons is het veel meer dan zomaar een praline", zegt Hamid.