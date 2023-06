WEER. Kans op bewolking in Gistel vanochtend

Visser Dylan uit ‘Een jaar op zee’ treedt op met zijn moderne visserslie­de­ren: “Muziek is mijn droom, maar als visser is dat niet gemakke­lijk”

‘Hele dagen gutten op zee, hele dagen gutten op zee, ga je met ons nie mee’, de kans is groot dat het deuntje nog ergens in je geheugen begraven zit als je naar het programma ‘Een jaar op zee’ hebt gekeken. Het is dan ook een erg aanstekelijk deuntje. De Oostendse visser Dylan Van Loo (31) maakt als singersongwriter moderne vissersliedjes over zijn leven op zee. Wij wisten hem te strikken voor een gesprek over het programma, de visserij en zijn ambitie als artiest.